法前總統撰文　指特朗普已不再是歐洲盟友

美國與烏克蘭元首的白宮會談淪為罵戰，美國總統特朗普立場轉向俄羅斯，對盟友態度強硬。法國前總統奧朗德分析，美歐關係深層斷裂，特朗普已不再是盟友，且他的真正目標是歐洲，而非他所宣稱的中國。

奧朗德在法國《世界報》上月28日刊登的專訪中表示，透過拋棄烏克蘭等行為，美國總統特朗普的帶來新的國際關係，尤其是歐美關係的深層斷裂，無論是在經濟貿易或意識形態上皆是如此。

奧朗德認為，特朗普企圖打開地緣政治新頁，且只有3大強權說了算：美國、俄羅斯和中國，歐洲則被拋到一邊。面對美國對北約盟友與俄羅斯威脅的冷漠態度，法國、英國、德國這歐洲3大國必須建構歐洲安全網。

奧朗德表示，即使美國人民仍是歐洲友人，但特朗普政府已經不是他們的盟友，其中主要原因有三：第一是美國拋棄烏克蘭，烏克蘭明明是被入侵的盟友，特朗普卻說它被「獨裁者」治理。第二是特朗普想要直接與被歐洲視為生存威脅的俄羅斯總統普京對話。第三則是美國在聯合國與俄羅斯、北韓站在同一陣線，反對歐洲支持烏克蘭的決議案。