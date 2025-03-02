沃爾茲形容澤連斯基似前女友　只想爭論過去

美國總統特朗普上周五（2月28日）與烏克蘭總統澤連斯基吵架後，把對方逐出白宮。美國國家安全顧問沃爾茲上周六（3月1日）透露澤連斯基被要求離開時，仍未意識到發生甚麼事，他的大使和顧問則熱淚盈眶，希望能繼續談判。他又形容澤連斯基像「前女友」，只想爭論過去，而不是向前看。

白宮的罵戰引起外界猜測兩位總統是真吵架，抑或是事先計劃好。美媒引述知情官員指，特朗普和副總統萬斯在會談前無意令礦產協議破局，反而是澤連斯基不知感恩，繼續糾纏於安全保障問題而觸怒了二人。其實協議談判亦是斷斷續續，整個過程瀰漫不信任氣氛，烏克蘭人對最初的提議感到被冒犯，美國團隊亦私下指摘烏克蘭人破壞談判。同時，美國單獨與俄羅斯進行會談，這激怒了烏克蘭。

報道指，特朗普和澤連斯基在見記者前，曾舉行閉門雙邊會談，氣氛友好，但當記者進入橢圓形辦公室並發問時，二人的分歧暴露於人前，爆發口角。散場後，特朗普仍然不高興，不想繼續見澤連斯基，於是派沃爾茲和國務卿魯比奧通知烏克蘭代表團取消當日餘下活動。烏方此時建議讓兩位總統單獨會面，但美方不感興趣。特朗普之後出席原定安排給澤連斯基的午餐會，並讓其他幕僚填補烏方人員的位置。

沃爾茲受訪時指，烏克蘭代表被告知「美國人的耐心已經耗盡，當你實際上在向別人乞求金錢和援助時，怎麼會來侮辱別人呢？」，美方明確表明談判已經結束，是時候離開。他告訴澤連斯基：「時間不站在你這邊。在戰場上，時間不站在你這一邊。從世界情勢來看，時間不站在你這一邊，最重要的是，美國的援助和納稅人的容忍度不是無限的。」他認為澤連斯基未意識到美國已換新總統上場，決心採取新的方式實現和平，對方就像「前女友想要爭論你9年前說的每一句話，而不是推進關係」。