歐洲不能再依賴美國　馬克龍願提供核保護傘

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基公開鬧翻後，法國總統馬克龍上周六（1日）透露已分別與二人通電話，促進他們保持冷靜。馬克龍還提到已準備好開始討論歐洲核威懾問題，並暗示鑑於俄羅斯構成的安全威脅，法國可以幫助保護其他歐盟國家。

馬克龍指，他已與特朗普和澤連斯基交談，事關重大，二人都應該保持冷靜和尊重，這樣才能繼續前進。美國在烏克蘭的任何不參與行為，都不符合美國利益，因為迫使基輔在沒有安全保障的情況下簽署停火協議，意味美國同時喪失威懾俄羅斯、中國和其他國家的能力。馬克龍不排除與俄羅斯總統普京對話的可能，但只會在合適的時候。同時，他警告如果普京在烏克蘭問題上不受到阻止，肯定會把注意力轉向摩爾多瓦，甚至是羅馬尼亞。他又指，如果美國與俄羅斯繞過歐洲達成協議，就會給歐盟內部製造裂痕，明言：「我們支持和平，但不同意在烏克蘭人潰敗或放棄的情況下投降。」

英國倫敦周日（2日）將舉行歐洲領導人峰會討論俄烏戰事問題，馬克龍會出席。法國和英國是歐洲唯二的擁核國，馬克龍指出如果歐洲希望在國防和核威懾問題上走向更大的自主權，歐洲領導人應該展開討論。他稱，法國有核保護傘，其他歐洲國家沒有，他們不能再依賴美國的核威懾，法國需與沒有核保護傘的國家開展戰略對話，這會讓法國更加強大。