英召開歐洲領導人峰會　同意制定烏停火方案

英國首相施紀賢周日（2日）在倫敦蘭開斯特府主持召開歐洲領導人峰會，討論烏克蘭危機和歐洲防務問題。施紀賢希望澤連斯基知道，無論需要多長時間，在座的每一位都會一直支持他和烏克蘭人民。

烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理紹爾茨、意大利總理梅洛妮、歐盟委員會主席萊恩、北約秘書長呂特、加拿大總理杜魯多亦有參與。施紀賢在開場發言形容，現在是歐洲安全百年不遇的時刻，各方都需要努力，會議需要討論採取哪些措施以實現和平，造福所有人，部分歐洲領導人將會與烏克蘭合作制定一項停戰計劃，然後與美國討論並共同推展。

施紀賢早前接受英媒專訪時表示，在美國總統特朗普與澤連斯基白宮會晤不歡而散後，他正專注擔任恢復和談的橋樑，又指英、法與烏已同意合作制定停火方案，可能會有多一兩個國家參與，再跟美國討論。

施紀賢又指，相信特朗普想俄烏達致持久和平，但他不信任俄羅斯總統普京，指透過激烈討論，令烏克蘭獲得美國的安全保障，是實現持久和平的三個要素之一，如果達成協議停止戰鬥，就必須捍衞協議，最惡劣的結果是，只是暫時停止戰鬥，再讓普京發動襲擊，過去曾發生這種情況，認為存在風險。