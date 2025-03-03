【東方日報世界視線】加政府反制華府　夥眾小弟抗制裁

為針對非法移民及毒品芬太尼大量「入侵」美國，美國總統特朗普今年2月1日簽署行政命令，對加拿大和墨西哥入口商品徵收25%額外關稅（加拿大油氣商品則僅加10%）。

加拿大總理杜魯多隨即宣布先對300億加元的美國輸加產品開徵25%關稅作反擊，21天後再對1,250億加元美國商品加稅25%；特朗普其後提出關稅措施暫緩一個月至3月4日才執行，上周他雖在內閣會議謂措施延至4月2日，但不久又改口指維持於3月4日執行。看來這次美國對加、墨關稅戰已箭在弦上，若特朗普再退縮，就變成嚴重失信的笑話，但一旦執行，對三國的經濟和社會關係影響極大。

美國著名經濟學家及2001年諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz），日前接受英國傳媒訪問時指出，特朗普的加徵關稅政策會使入口貨品變貴，也令國內外投資者對美國卻步，讓美國變成一個令人懼怕的投資地，最終只會迎來滯脹，即經濟增長放慢甚至收縮，但通脹卻高企；另外受影響的國家當然亦會報復。

眼前能對美國經濟構成最大威脅的，是加拿大。如今杜魯多與商界領袖、政策專家和工會協商應對方法，如加快發展本地商貿及深化對美國以外市場的出口，估計有90%民意支持減少依賴美國。加拿大森科能源（Suncor）就準備將自身60至65%的油氣資源轉到西岸，方便出口往亞洲。加拿大首先是考慮把油氣出口面向日本及中國，下一步是歐洲和南韓，以減少依賴美國所造成的風險。2023年，日本入口6,600萬噸液化天然氣，是全球第二大進口大國。加拿大政府看準多個如日本「捷熱能源」這類全球最大的天然氣處理及貿易公司，並希望擴大石油及各種金屬出口。

加拿大出口油氣比美國有更大優勢，加拿大西岸油氣運輸路程比美國由美利堅灣（墨西哥灣）經巴拿馬運河短很多。據悉日本三菱有份投資在加拿大英屬哥倫比亞省建天然氣碼頭，2025年中開始營運輸氣。其實，美國油氣以較高價賣給日本、南韓和歐洲，當中有美國政府的強制性，以減少它們對美國的貿易順差，但隨着特朗普亂揮關稅大棒，一眾小弟也要圍爐取暖，加緊合作抗美自保。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻