美日警告泰遣返維族或招恐襲　華批美雙標霸凌

泰國近日遣返40名新疆維吾爾族偷渡者返華，日本和美國大使館發布安全警報，稱當地此舉或招致恐襲報復。中國駐泰國大使館周日（2日）再回應指，暗批美國裹挾有關國際組織，指摘中泰政府在打擊非法移民和偷渡犯罪問題上的正常合作，而該國自身2024財年共遣返27萬多名非法移民，是典型的雙標和霸凌行為。

中國駐泰使館發言人指出，此次被遣返的中國人是非法偷渡來泰人員，而非難民，兩國今次執法合作有充分國際法依據；批評個別大國的指摘，是粗暴干涉主權國家內部事務，縱容跨國犯罪活動。發言人指出，1990年代以來國際恐怖活動猖獗，東伊運等恐怖組織把魔爪伸向新疆，背後有個別大國不光彩的地緣政治圖謀作祟，一個時期新疆部分地區暴恐事件頻發，有境外反華組織、恐怖勢力蒙騙蠱惑當地人偷渡境外，把中南半島作為其主要通道，企圖以此為其反華恐怖活動輸送人力。

對於個別國家和人士稱有關人員遣返回中國後將遭遇酷刑，發言人強調有關人員因受個別大國和國際反華勢力阻撓而不能按國際通行做法及時遣返回中國，在泰羈押10多年，合法權利受損。中國地方政府將和其親人一道，根據其實際需要協助其就業、培養職業技能等，早日回歸正常生活。中方亦願繼續邀請泰方官員前往了解後續情況，見證他們今後的真實生活。

另外，中國空軍新聞發言人謝鵬大校周日表示，空軍八一飛行表演隊7架殲10表演機，當天上午10時許從華北某機場起飛，赴泰國參加中泰建交50周年暨泰國空軍成立88周年慶祝活動，並進行飛行表演。這是空軍八一飛行表演隊相隔10年再赴泰作飛行表演，體現中泰空軍深厚友誼，將進一步密切兩國兩軍文化交流和友好互動。