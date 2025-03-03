前解放軍官指特朗普損美聲譽　為大陸對台製造良機

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮爆發罵戰，令「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮再升溫。解放軍退役上校周波在北京接受英媒訪問指，特朗普的新政對美國聲譽造成不小損害，這也為中國大陸製造機會，特別是在對台灣方面。台外事部門首長林佳龍則認為，特朗普新政延續性高，對台灣是機會大於威脅。

周波認為，特朗普上任後正損害美國聲譽，比他所有前任加起來還多，在其第二任期結束前，美國的國際形象只會變得更黯淡，國際地位也會下降。周波指出，台灣人知道美國正衰退，可能影響台灣對大陸的心態和對美國的信心，台灣人或會想「反正我們也搬不走…成為地球上最強大國家的一員並不壞」。他又指，雖然台海局勢緊張，但特朗普對華整體而言相對友善，如對中國宣布的關稅也比先前威脅的低。對於外界質疑中方在俄烏和談中變得無關緊要，他強調中國絕對不可或缺，會在停戰中發揮作用。

林佳龍另受訪指，特朗普新任期的延續性大於變異性，可對台美關係更放心，台灣面對其第二任期的國際秩序是機會大於威脅，但要認真看待他說的話。對於美國國務院官網上月更新台美現況並刪除「不支持台獨」字眼，林佳龍稱台灣的國際關係「不需要凡事都提到中國」，「台美與美中應脫鈎」。他強調，台灣一直在做許多事，但需整合後才能順利與特朗普的政策方向對接，外交方面應積極尋找台美互利的交集，對美有利、對台不利之處則需溝通協商。