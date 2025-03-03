克宮：華府迅速改變外交政策　符合俄願景

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周日（2日）表示，美國特朗普政府改寫該國數十年的對俄政策，這在很大程度上符合俄羅斯的願景。有接近俄羅斯外交高官的知情人士指，俄外交部最近分成兩派，分別是不信任美國和認為現在是恢復對話的歷史性機會。

佩斯科夫指，特朗普政府正在迅速改變所有外交政策配置，這在很大程度上符合俄方願景，但俄美還有很長的路要走，因為整個雙邊關係已經遭受很大損害。他強調，如果俄羅斯總統普京和美國總統特朗普的政治意願能夠保持下去，這條道路就能很快取得成功。

美媒引述一名克里姆林宮高官指，莫斯科對特朗普就職以來的巨大變化感到震驚，歡迎他務實、而非敵對的態度，不過兩國的協議都只是潛在可能性，而非即將實施的計劃。另一名知情者則指，俄外交部目前存在分歧，一派永遠不會信任美國人，另一派則認為這是恢復對話、迅速籌備峰會並取得成果的歷史性機會。

俄羅斯《獨立報》總編輯列姆丘科夫（Konstantin Remchukov）透露，俄羅斯官員意識到明年美國中期選舉可能意味以對俄羅斯有利方式結束俄烏戰爭的機會轉瞬即逝，在俄羅斯政府高層尚未有人對結束衝突過於樂觀。他指出，儘管特庸普的立場似乎是反對烏克蘭總統澤連斯基，但無人認為他完全是親俄或永遠是親俄的。他續指，政府內部未公開表達的主要反應是俄羅斯應該做好繼續戰鬥的準備。