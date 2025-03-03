傳俄謀重啟北溪2號輸氣　引入美國財團投資

英媒周日（2日）引述消息報道，俄羅斯正計劃重啟海底天然氣管道北溪2號，引入美國投資者參與經德國向歐洲輸送天然氣。由美國牽頭的財團已起草投資協議大綱，美國政府對此知情，視為美俄重建關係一部分。歐洲多國領導人關注有關消息，已就此交換意見。

合作項目由前東德國家安全部官員瓦爾尼格（Matthias Warnig）提出，他曾為俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）管理北溪2號的母公司。瓦爾尼格的計劃包括透過美國商界與美國總統特朗普的團隊接觸，作為斡旋結束俄烏衝突，同時深化美俄經濟關係幕後努力的一部分。知情人士認為，如果美國成功參與北溪2號，將把握歐洲能源供應命脈。

上述計劃仍有重重障礙，包括需要美國解除對俄羅斯制裁，俄羅斯同意恢復輸送天然氣，以及德國允許天然氣過境。瓦爾尼格向英媒強調，自己無參與任何與美國政客或企業代表的討論，遵守作為美國制裁人士的規則。他曾批評俄羅斯總統普京向烏克蘭發起特別軍事行動是錯誤，之後辭去在俄羅斯兩間國有能源公司董事會的職務。