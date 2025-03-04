悠仁成年記者會　盼好好履行皇室成員職務

日本皇室秋篠宮文仁親王長子、皇位第二順位繼承人悠仁親王已成年，周一（3日）首度召開記者會，他闡述未來抱負指︰「我有身為成年皇族的覺悟，希望能好好履行作為皇室一員的職務」。

悠仁是日皇德仁的姪子，他於2024年9月滿18歲後，成為成年皇族。這是繼他的父親文仁（目前為皇位第一順位繼承人）之後，日本皇室睽違39年又見有皇位繼承權的成年男性皇族。

按照慣例，日本皇族在成年前後通常會召開記者會，但由於悠仁去年忙於升學，記者會延後舉行。悠仁帶些許緊張的神情，向記者團微笑表示有些緊張。他在記者會上未準備紙張參考，而是直視媒體，仔細回答各項問題。

記者會開始時，他首先提到岩手縣大船渡市等地發生的山林火災，並說由衷表達慰問災民之意。被問到對於象徵日皇的看法時，悠仁根據上皇明仁和日皇德仁等的想法及發言表示：「我認為是時刻心繫國民，並與國民同在吧。」

悠仁也提到家人對他而言很重要，並回顧說「與父母共同參加活動並近距離觀察，使我從中學到許多」。此外，他提及父親文仁的個性細心且勤勉，還分享一則趣聞，也就是秋篠宮對於炒蛋的熟度特別講究。另外，被問及結婚相關想法時，他表示尚未深入思考理想的時機與對象。

談到自身性格時，他認為「自己在各種場合都容易緊張」，並表示長處是鑽研感興趣的事物，然而，他也坦言自身缺點為自己有時可能過於執着。悠仁是日本政府2022年修改民法下調成年年齡為18歲後，第一位成年的皇族。他今年4月即將成為筑波大學生命環境學群生物學類科系的大一學生。他認為筑波大學的生物學習環境適合自己，對於即將展開的大學生活充滿期待，還指出希望能廣泛學習昆蟲相關的知識，尤其是蜻蜓。