特朗普第二任期首場國會演說　將談復興美國夢

美國總統特朗普將於當地時間周二（4日）晚發表第二任期的首場國會演說，演講的主題是「復興美國夢」（The Renewal of the American Dream），將聚焦美國優先政策，料亦會提及俄烏戰爭等對外政策。有指民主黨開始發起杯葛行動，抗議特朗普和其盟友馬斯克的大規模裁減聯邦僱員行動。

據報道，特朗普將談及俄烏戰事、中東局勢、關稅、通脹、移民及政府效率等情況，包括詳細交代其結束烏克蘭戰事的計劃，並確保以巴衝突中在加薩的所有人質獲釋。他亦會說明政府效率部的裁員行動，以及聯邦政府應對通脹而採取的措施，並提出調低物價計劃。馬斯克將在現場聆聽演說，民主黨鼓勵議員邀請被裁聯邦機構僱員等出席表達不滿，另有多名重量級民主黨議員決定杯葛演說。

另外，美國第一夫人梅拉妮亞周一（3日）現身國會山莊一場圓桌會議，支持一項旨在保護美國民眾免於深偽（Deepfake）報復性色情圖片侵害的法案，是特朗普重返白宮以來她首次單獨公開露面。她呼籲兩黨支持的同時，也批評民主黨人未能優先通過該法案，強調要把美國兒童置於黨派政治之上。