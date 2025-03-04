北京觀望貿易意向　傳前大使上月訪美提協議

美媒周一（3日）引述消息報道，總統特朗普今年上任後迅速採取行動改變中美貿易關係，而北京仍在謹慎觀望特朗普對華真實意向，上月派出代表團與美國智庫及官員會晤，並提出潛在貿易協議。由於中方未公開展示妥協姿態，特朗普最終加徵關稅。

報道指，中國外長王毅上月到紐約主持聯合國安理會之際，前駐美大使崔天凱與代表團前往華盛頓與美國智庫代表會面。中方代表團提出潛在貿易協議，包括在美國電動車、電池和太陽能板等領域投資，大量購買美國農產品、航天、能源和技術，購買美國國債和放棄建立新的儲備貨幣，以免威脅美元地位。代表團當時表明如果美國進一步加徵關稅，中國可能會撤回為打擊芬太尼貿易而制定的執法方案。

知情人士透露，中方不想主動展開對話，因為不想被視為低頭，而且在了解對話變數前謹慎提出妥協項目。中國官員、學者和其他接近政府人士一直與美國進行謹慎對話，試圖確定特朗普的動機，同時提出兩國之間潛在貿易協議的各個方面，以評估美方反應。此外，中國政府一直努力在美國物色他們認為可靠的溝通渠道。