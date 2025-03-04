傳埃及提加薩戰後計劃　讓哈馬斯邊緣化

英媒周一（3日）引述流出文件報道，埃及提出加薩戰後計劃，由阿拉伯國家、伊斯蘭合作組織和西方國家暫時監督加薩安全和管理機構運作，令巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯邊緣化。埃及料在周二（4日）阿拉伯國家聯盟峰會上提出該草案。

參與加薩停火談判的官員披露，草案提出由一個戰後治理協助團取代哈馬斯接管加薩政府，負責執行人道援助和啟動重建工作，並成立一支主要來自阿拉伯國家的國際維和部隊，最終目標是在當地建立新的警察力量。安全和管理機構將由一個指導委員會指派、指導和監督，該委員會將由主要阿拉伯國家、伊斯蘭合作組織成員、美國、英國、歐盟及其成員國等組成。委員會成員可設立基金以支持臨時管理機構，並召開捐贈者會議，為加薩長期重建和發展計劃尋求捐款。

草案序言表明，如果哈馬斯仍是控制加薩治理的主要武裝政治力量，就不能吸引大量國際資金用於加薩恢復和重建。哈馬斯高級官員祖赫里稱不了解埃及的提案，強調加薩未來只能由巴勒斯坦人決定，哈馬斯反對任何強加項目或任何形式的非巴勒斯坦行政管理，亦反對任何外國軍隊出現在加薩土地。