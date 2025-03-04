古城堡地下秘道系統　疑由達文西繪製

意大利文藝復興著名巨匠達文西博學多才，不但表現在藝術和科學領域，同時也是軍工專家。美媒上周六（1日）報道，意大利米蘭一座中世紀城堡的地下秘道可能是達文西在15世紀後期繪製設計，尚待進一步調查確定。

米蘭理工大學的研究團隊從2021年至2023年，通過激光掃描等非破壞性方法調查斯福爾扎城堡（Sforza Castle），以將其地下結構數字化繪製。調查發現城堡下存在許多地下通道，防禦結構布局與達文西1495年左所繪的素描圖紙非常相似，研究人員據此推測地下通道可能是為了在城堡被攻破時，供士兵使用抗敵。

斯福爾扎城堡由米蘭公爵斯福爾扎建於15世紀，並委託達文西設計藝術品、防禦工事和武器，期間達文西在城堡內畫了上述圖紙，暫未知他對城堡建設的參與程度，但研究人員認為這發現加強了達文西對斯福爾扎城堡歷史和建築發展的影響。

斯福爾扎城堡曾經是統治米蘭的斯福爾扎家族居所，現為博物館，內有許多房間原設精美內部裝飾，其中最著名的是由達文西所繪的《木板廳》壁畫及穹頂畫，目前已經過修復。