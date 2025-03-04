「哎喲」毋須翻譯　能夠跨越語言界限

人類擅長聲音表達，除說話外，還有「哎喲」（Ow!）之類的感嘆詞可表達情感。內媒周一（3日）報道，法國國家科學研究中心、里昂第二大學日前在美國科學雜誌《科學美國人》撰文指，最新研究表明，人們在情緒激動或經歷痛苦時發出的聲音「哎喲」可能並非隨意，而是可跨越文化和語言，毋須翻譯就可理解、具有反映其意義或交際功能的聲學形式。

研究人員從非洲、亞洲、澳洲、歐洲和拉丁美洲131種語言的詞典中，收集了600多個表達痛苦、厭惡和快樂的感嘆詞，並使用大型語言數據庫從這些語言收集數千個單詞，然後統計比較情感感嘆詞與每種語言一般詞彙的不同元音比例。此外，研究還要求說英文、日文、漢語、西班牙文和土耳其文的人發出不用單詞表達痛苦、快樂和厭惡的聲音，並利用聲學分析，通過測量聲帶或每次發聲用於產生語音的氣道部分共鳴，在375個錄音發聲中確定了元音特徵。

結果顯示，在全球範圍內，疼痛感嘆詞中「啊」類單元音和「哎喲」等雙元音比例比研究人員預期高得多。每種情緒都有特定元音特徵，如痛苦哭聲有更多像「啊」的開放元音；喜悅表達有更多類似「咿」的元音；厭惡表達有更多像「嗯」等弱讀音一樣的中心元音。研究人員指出，大多數人或會通過特定聲音，交流特定情感體驗，但疼痛在不同文化中會導致發出相同元音，表明疼痛感嘆詞可能起源於非語言發聲。