杜魯多批美關稅非常愚蠢　特朗普考慮折衷方案

美國如期周二（4日）起向加拿大及墨西哥的進口商品加徵25%關稅，引發兩國對美商品徵收關稅反制。加拿大總理杜魯多周二批評，特朗普政府發起貿易戰「非常愚蠢」。特朗普則稱，加拿大對美徵收報復性關稅將立即引發美國增加同等數額的對等關稅。但美國商務部長盧特尼克表示，特朗普政府最快可能於周三（5日）宣布，與墨加就關稅問題妥協。

加拿大決定向總值1,550億加元（約8,311億港元）美國商品徵收25%關稅，其中針對300億加元（約1,608億港元）商品關稅與美國的新關稅同時生效。杜魯多表示，美對加徵收這些關稅絕對沒有道理和必要，加方將在世界貿易組織以及已實施的美墨加貿易協定中對美國的舉措提出挑戰。他指美方目的是為了讓加拿大經濟徹底崩潰，以更容易地將其吞併。墨西哥總統辛鮑姆周二亦批評，美方關稅完全沒正當性可言，預告已決定實施關稅及非關稅的反制措施，將在下周日（9日）宣布。

特朗普其後在社交媒體平台發文稱：「請轉告加拿大總理杜魯多，若他對美國徵收報復性關稅，我們的對等關稅將立即以同等數額增加。」不過，盧特尼克受訪透露，一整天都和墨西哥和加拿大通電話，對方試圖表明會做得更好，特朗普也在聽，認為他會與墨加達成某種讓步或折衷方案，但不會是暫停關稅。