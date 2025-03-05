特朗普第二任期首場國會演說　強調上任以來成就

美國總統特朗普於美國東部時間周二（4日）晚上9時（香港時間周三上午10時），向國會聯席會議發表演說。特朗普進場時與一眾議員握手，議員起立鼓掌並同聲呼喊「USA」。特朗普以「美國已經回來了」開場，再引起歡呼。民主黨議員格林期間高呼抗議口號，眾議院議長約翰遜將他逐出會議廳。部分民主黨議員舉行寫有「錯誤」的牌子，向特朗普言論表達反對。

特朗普在演說上提到，自己六周前在國會大廈宣布美國黃金時代來臨，從那一刻起只有迅速而堅定的行動，才能開啟美國史上最偉大、最成功的時代。他形容，現屆政府上任43天內所取得的成就，比大多數往屆政府在4年或8年所取得的成就更多，如今美國的動力、精神、驕傲和信心已經回歸，美國夢正澎湃湧現，比以往任何時候都更強大、更美好，美國夢不可阻擋，國家正處於東山再起的邊緣，是世界從未見過，也許永遠不會再見到。

特朗普重提自己在去年10月大選大獲全勝，並引述民調數據顯示，從選舉日以來，多27個百分點受訪美國人相信國家正朝正確方向前進，小型企業樂觀情緒躍升41個百分點，也創下單月最大紀錄。過去6周間，他簽署了近100項行政命令，並採取400多項行政措施，以恢復美國土地上常識、安全、樂觀和財富。他指過去數周成功驅逐大量非法移民，批評前任總統拜登是史上最差總統，呼籲民主黨人一起慶祝政府的成就，一起讓美國再次偉大。他稱很多人都說，特朗普擔任總統的首個月是美國歷史上最成功的一個月。

特朗普補充，政府的首要任務之一是拯救經濟，並立即為工薪家庭提供巨大救助。他稱上一屆政府遺留經濟災難和通脹噩夢，他們的政策推高能源價格，推高食品雜貨成本，使數百萬美國人無法獲得生活必需品。美國遭受48年來最嚴重的通脹，甚至可能是國家歷史上最嚴重。作為總統，他每天都在努力扭轉這種損害。

特朗普在演說中批評多個國家多年來向美國徵收關稅，如今美國會徵收對等關稅，點名歐洲國家、中國、巴西、南韓、墨西哥和加拿大等，並指中國對美國徵收關稅平均是美國的兩倍，南韓關稅是美國的4倍，強調美國將於下月2日徵收關稅反制。他指摘墨西哥和加拿大縱容芬大尼湧入美國，導致年輕人死亡，美國不會繼續容忍。

特朗普再次呼籲在美國開採更多石油，又重申削減聯邦支出將有助於降低債務，並將平衡聯邦預算。他敦促國會通過減稅法案，尋求永久性的全面減稅，又稱周二與美國三大汽車巨頭交談，政府準備給予汽車貸款利息支付以稅收優惠，但前提是汽車在美國製造。特朗普強調應該廢除拜登政府的晶片法案。不會向晶片製造商提供任何來自該法案的資金。他又稱已向美國國會提交詳細邊境安全計劃，並將重振造船業，將在白宮成立新的造船辦公室。推出新稅收激勵措施以促進造船業發展。