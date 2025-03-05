美候任副防長促台增防務開支　應佔GDP10%

美國候任國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）周二（4日）認為，台灣需大幅提高防務開支，使其達到本地生產總值（GDP）的10%左右，美國應適當激勵台灣。候任副國務卿蘭多（Christopher Landau）強調，美國應與區域盟友合作，使各方了解北京或任一行為者單方面破壞現狀，將使包括美國在內的全球面臨糟糕結果。

科爾比出席參議院軍事委員會提名聽證會時強調，美國在台灣有重要的國家安全利益，失去台灣、台灣淪陷將是美國利益的災難。他警告，北京和華盛頓之間的軍事力量平衡已經急劇惡化，目前對北京有利。而扭轉上述趨勢，盡快並在中期和長期做好準備應對北京，將是他的首要任務之一。賴清德早前公布，台灣今年目標是將防務開支提高到GDP的3%，但台灣立法院已通過削減預算，可能影響有關開支。科爾比稱，台灣可能削減防務開支讓他深感不安，並批評台灣現在做得太少，認為應該增加防務開支，真正專注於防務。

蘭多同日出席參議院外交關係委員會提名聽證會，他引述總統特朗普重申，台海和平穩定是美國在印太地區優先要項，美國堅決反對任何一方單方面改變現狀，或以武力解決問題。蘭多強調，美國長期對台政策是基於台灣關係法、各項公報及六項保證。