白羅斯總統盧卡申科周二（4日）稱，準備組織美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基舉行俄烏停火談判，邀請眾人訪問該國，並稱普京已在通話中確認願就烏克蘭問題坐到談判桌前。俄羅斯總統助理烏沙科夫周三（5日）稱，俄方對美國烏克蘭問題談判代表候選人沒有傾向性。

盧卡申科接受美國博主採訪時強調，現在沒必要逼迫澤連斯基，而是需說服對方並與其達成協議。盧卡申科呼籲澤連斯基和特朗普前來白羅斯，坐下來心平氣和地達成協議；又認為特朗普比其前任拜登更獨立，即使犯錯也是由自己作出決定，而拜登本人並無作出過決定，只是聽從五角大樓顧問和前國務卿布林肯指引。盧卡申科懷疑美國軍工行業代表在拜登執政期間積極為自身利益游說，拜登因其性格和身體狀況，無法像特朗普那樣抵抗，是整個問題所在。

盧卡申科又強調，俄羅斯永遠不會同意向烏克蘭派駐歐洲維和部隊，因歐盟領導層對俄立場極具侵略性。他指普京在俄烏衝突期間從沒使用核武計劃，認為沒有必要。盧卡申科預計澤連斯基將在烏克蘭總統選舉落敗，因其支持率太低，又認為烏克蘭和中東衝突將在本年內解決。