美首與哈馬斯直接談判　特朗普最後通牒促放人質

美國白宮周三（5日）證實，美方與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯舉行了直接對話，是歷來首次。同日，美國總統特朗普與8名從加薩獲釋的人質會面，又在社交平台發文向哈馬斯下最後通牒，要求立即釋放生還人質及歸還死亡人質屍體，「否則你們就完蛋了」。

美媒此前報道，美國人質事務特使博納（Adam Boehler）近來數周在卡塔爾首都多哈與哈馬斯代表舉行秘密會談，討論哈馬斯釋放在囚於加薩地帶的美國人質，但沒有達成協議。美國有就對話徵詢過以色列意見，但以方是透過其他渠道得知特定詳情。

白宮發言人萊維特表示，博納有權與任何人對話，做最符合美國人民利益的事情，這是總統特朗普所信奉的事情。她沒有透露討論，只表示討論正在進行，而且關係到美國人的生命。以色列總理辦公室則指，以色列向美國表達了與哈馬斯直接會談的立場。

特朗普發文要求哈馬斯現在就釋放所有人質，只有病態扭曲的人才會保留屍體，「而你們就是病態和扭曲的人」。他正向以色列提供完成任務所需的一切，如果不按他的要求，哈馬斯任何一名成員都不會安全。他指，剛剛會見了曾被扣押的人質，他們的生活被毀掉，這是對哈馬斯的最後一次警告，「對領導階層來說，趁有機會是時候離開加薩了」。他指美好的未來在等待加薩人民，但如果哈馬斯劫持人質，「你就死定了！做出明智的決定。立即釋放人質，否則以後將付出慘痛代價」。