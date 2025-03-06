傳魯比奧不滿欠影響力　最多做18個月就辭職

美國總統特朗普、副總統萬斯和烏克蘭總統澤連斯基日前在白宮爭吵時，美國國務卿魯比奧在萬斯旁邊毫無存在感，引起外界議論。美媒周二（4日）引述4名接近白宮的共和黨人士指，魯比奧曾稱自己作為國務卿，卻對外交政策沒有影響力，對此感不滿。共和黨人直言，不知魯比奧能在特朗普政府捱多久，可能做18個月就會辭職。

共和黨人透露，魯比奧一直是俄羅斯鷹派和烏克蘭支持者，他對自己缺乏外交政策影響力感到不滿，白宮制訂外交政策時，他經常是最後一個知道的人。早在美烏總統罵戰前，魯比奧對特朗普的不滿已開始醞釀，後者任命了9名外交政策特使，負責結束加薩和俄烏戰爭等高調任務，令魯比奧措手不及。特使在白宮都設有辦公室，比魯比奧更容易接觸特朗普。魯比奧也不贊成特朗普撤銷前國務卿蓬佩奧的安全許可，知情者稱魯比奧與蓬佩奧關係密切，這決定對魯比奧來說非常丟臉。

魯比奧出身於共和黨傑布布殊一派，仍保留建制派風格，他與特朗普在2016年競爭共和黨總統候選人提名時曾有過節。其後，魯比奧順從並努力贏得特朗普認可，特朗普去年選總統時甚至一度考慮由魯比奧當副手，而魯比奧可擔任國務卿，是安慰獎。不過，當特朗普把美國外交政策帶入未知領域時，問題是魯比奧會支持多久。