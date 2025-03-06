台向美購穿甲練習彈等裝備　爭取M1A2T坦克今年成軍

台灣向美採購的首批38輛M1A2T主力坦克去年底抵台，陸軍正進行換裝訓練，爭取在下半年通過實彈射擊等各項驗測後成軍。台軍近期與美國簽約，共斥資15.9億餘元新台幣（約3.76億港元）購買穿甲練習彈等3項裝備，預計2027年7月之前完成履約，滿足M1A2T訓練與其他裝備採購需求。

台灣政府採購網周四（6日）發布決標公告，台防務部門透過駐美軍事代表團，與美國在台協會簽約，將斥資供陸軍執行120毫米翼穩穿甲練習彈等3項採購案，合約自周一（3日）至2027年7月31日之間履行，履約地點在台北南港、新竹湖口與高雄鼓山等地。台灣在今年和明年，分別將再接收美方42輛和28輛M1A2T坦克。

另外，台軍2018年向美採購拖式2B新型反裝甲導彈系統，1,700枚去年底全數交付。屏東三軍聯訓基地周四上午首次測試實彈射擊，以驗證新式裝備的作戰成效，並刻意選在外界難以窺看的仁壽山靶區。不少軍事迷聞風而至，卻沒法從外側道路拍攝到，相關射擊測試周五（7日）上午會繼續進行。台防務部門另公布，周四上午6時前24小時未偵獲大陸軍機，但仍有6艘軍艦和2艘公務船持續在台海周邊活動。