萬斯視察美墨邊境　2029年完成修建整條圍牆

美國副總統萬斯、防長海格塞斯和國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）周三（5日）到訪德州邊境小鎮伊格爾帕斯（Eagle Pass）視察，是特朗普上任後到訪美墨邊境的最高級別官員。萬斯指總統特朗普希望在2029年完成修建整條南部邊境圍牆，並應用人工智能（AI）等科技工具協助防範非法移民入境。

萬斯說，特朗普已經要求整個政府認真對待邊境管制任務，邊境危機已經成為國家情報問題，也需要國防部介入。對於特朗普向墨西哥徵收25%關稅，萬斯指美國希望墨西哥承諾嚴正看待及執行邊境安全措施，打擊由中國製造並經墨西哥走私進入美國的芬太尼。被問及會否派美軍到墨西哥打擊販毒集團時，萬斯稱當天不會宣布任何有關入侵墨西哥的消息，特朗普會在必要時談論這些問題，定性販毒集團可讓華府部署美軍全部資源進行邊境執法。萬斯又預告，美方將在美墨邊境部署攝錄機，發現有人接近圍牆後，利用AI協助邊境人員做好工作，希望更廣泛地在邊境應用科技協助執法。

海格塞斯強調邊境安全就是國家安全，澄清國防部擁有可以利用的資產，不僅僅是軍隊、設備，還有實際的規劃和能力，可以增強邊境巡邏隊現有的工作，同時澄清法律禁止軍隊執行民事執法行動。加巴德亦指出，她的目標是確保美國人民安全。