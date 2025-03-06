海格塞斯批華欲取代美　準備好應對任何戰爭

中國外交部發言人林劍周二（4日）回應美方關稅戰時表示，美方如別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或別的甚麼戰，中方將奉陪到底。美國防長海格塞斯周三（5日）受訪被問及中方表態，稱美國也已做好準備；又指中方迅速增加國防開支，發展現代化技術，想取代美國，如美國想遏制與中國或其他國家的戰爭，必須保持強大。

林劍在記者會上作出上述表態後，中國外交部發言人辦公室在社交平台X的帳號也發布翻譯內容。海格塞斯接受美媒訪問時，被問及中方宣稱準備好迎戰任何形式的戰爭一事。他回應稱，渴望和平的人必須為戰爭做好準備，強調「堅強」很重要。他指出，這是美國要重建軍隊、在戰士精神中重新確立威懾力的原因，他們生活在一個危險的世界中，面對一些擁有強大實力、正在崛起且意識形態截然不同的國家。

另外，鋼管、廚櫃和衣架等美國中型企業高層周三（5日）在國會山莊與國會議員交流，指出美國多年來損失不少關稅收入，美企亦被不當利用貿易條規的華企逼至倒閉。他們認為美國需要更嚴格的立法，以執行貿易法律，並確保對通過第三方國家規避美國關稅的中國政府資助企業提出刑事起訴。