退伍軍人事務部計劃裁員　削15%人手

美國總統特朗普年初上台後致力精簡聯邦政府人手，退伍軍人事務部部長柯林斯（Doug Collins）周三（5日）證實，該部門計劃裁減約7.2萬名職員，佔現有員工總數約15%。

柯林斯表示，退伍軍人事務部正根據政府效率部（DOGE）完善勞動力倡議，審視該部門組織、營運及架構，正採取務實且嚴謹方式消滅浪費及官僚主義，目標是把僱員人數從目前約47萬人減至2019年的39.8萬人，將在不削減醫療保健或退伍軍人福利情況下實現目標。

美國政府僱員聯合會主席凱利（Everett Kelley）反駁，退伍軍人事務部多年來一直嚴重缺乏人手，導致有需要退伍軍人無法及時獲得援助，DOGE大規模裁減資深員工及解僱試用期員工只會讓事情變得更糟。隸屬民主黨、國會眾議員馬克‧高野（Mark Takano）形容，退伍軍人事務部裁員屬徹底背叛退伍軍人。

另外，與特朗普關係密切、富豪馬斯克周三與國會參議院共和黨人舉行近兩個小時閉門會議，雙方討論一項「撤銷」方案，計劃由白宮提交國會，繞過60票門檻，把削減措施直接編入法典，從而避開法律挑戰。他同日指出，美國郵政署及美鐵應私有化，從而縮減政府開支。