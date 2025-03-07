王毅稱中俄關係不受第三方干擾　促美勿以怨報德

十四屆全國人大三次會議周五（7日）上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題，回答中外記者提問。他提到，中俄友好歷史邏輯不變，兩國關係不會受第三方干擾。對於中美關稅戰，他質問美方得到了甚麼，又認為美方不應以怨報德。

王毅在記者會開首提到，過去一年元首外交成果豐碩，推動中國與世界的關係發生積極和深遠變化，今年對中國和世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻。他指出，今年的國際形勢依然充滿挑戰，但中國外交初心不改，將繼續與各國一道堅守人間正道，把握時代潮流，捍衞國際公平正義，維護世界和平穩定，中國外交將堅定不移地站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，將以中國的確定性穩住不確定的世界。

被問及俄美對話會否影響中俄關係時，王毅強調無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減，兩國已探索出一條不結盟、不對抗、不針對第三方的相處之道，站在了新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係的典範。他強調，中俄關係是動盪世界中的恒量，不是地緣博弈裏的變量，一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾。

對於美國總統特朗普不停退群、上台後強調美國優先，王毅指出這個世界上有190多個國家，試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則。​​​他提出，美國應覆盤一下他們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了甚麼，貿易逆差是擴大了還是縮小了，製造業的競爭力是上升了還是下降了，通脹是好轉了還是惡化了，民眾的生活是變好了還是變糟了。

王毅又指，中國一貫堅決打擊販毒製毒，早在2019年就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質，而芬太尼在美國的濫用是美國自身要面對和解決的問題。他強調，中方本着人道主義精神，為美國提供各種幫助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為。