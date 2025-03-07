王毅：俄烏衝突無贏家　反對強改加薩地位

美國和俄羅斯近日就結束烏克蘭危機展開直接談判，美國總統特朗普歡迎中國提供幫助。在周五（7日）舉行的十四屆全國人大三次會議記者會上，中國中共中央政治局委員、外交部長王毅強調，衝突無法有贏家，和平不會有輸家，談判桌是衝突的終點，也是和平的起點。

王毅指出，中方從烏克蘭危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，就在為和平奔走、為促談努力。中方秉持的始終是客觀公正的立場，發出的一貫是冷靜、平衡的聲音，目的是為解決危機創造條件、匯聚共識。他表示，這場危機根源錯綜複雜，冰凍三尺非一日之寒，消融化解也非一日之功。各方立場雖不盡一致，但都希望達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議。中方願根據當事方的意願，與國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。

特朗普上月宣稱接管並擁有加薩地帶，將居住在該地區的巴勒斯坦人遷至鄰近國家。王毅回答有關提問時稱，加薩屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分，任何強制改變加薩地位的行徑，都不會帶來和平，只會引發新的動盪。中方支持埃及和阿拉伯國家共同發起的加薩恢復和平計劃，將繼續堅定地為中東人民爭公道，爭和平，爭發展，支持中東國家自主掌握前途命運，自主探索發展道路，早日實現和平振興之夢。