王毅指以台制華如螳臂當車　批美印太戰略敗事有餘

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（7日）在記者會上回答涉台問題時，強調台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能，而「以台制華」無異於螳臂當車。他又批評，美方所謂「印太戰略」成事不足，敗事有餘。

王毅表示，鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。他指出，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不應搞甚麼雙重標準，尊重各國主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國就應該反對任何形式的「台獨」。他強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在，「台獨」分裂只會玩火自焚，中國必將統一。

王毅提到，21世紀以來亞洲保持快速增長，成為全球發展的高地，也是和平穩定的綠洲，這一局面來之不易，值得珍惜呵護，這既是中國的安身立命之所，也是中國同亞洲各國的共同家園。他強調，中方堅決反對美國在中國周邊地區部署中導，反問美方出台印太戰略這麼多年，為地區國家做了甚麼？除了挑起事端製造分歧，甚麼都沒有。他又指，亞洲不是大國博弈的角鬥場，而應成為國際合作的示範田，他們主張開放的區域主義，在相互尊重、互利共贏的基礎上共享亞洲的發展機遇。