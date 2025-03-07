美眾院委員會通過法案　撐台入國際貨幣基金組織

美國眾議院金融服務委員會周三（5日）通過《不歧視台灣法案》，要求支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF）。法案指出，《台灣關係法》明定該法，不得解釋為支持將台灣排除或驅逐出任何國際金融機構或其他國際組織。法案需獲眾議院全院通過，再由參議院通過文字一致的版本，才送交白宮交由總統特朗普簽署生效。

上述法案由共和黨籍眾議員金映玉和民主黨籍眾議員葛林共同提出，呼籲美國政府支持台灣參與IMF涉及台灣經濟及金融政策的定期監管活動，提供台灣民眾在IMF的工作機會，以及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。金映玉指出，台灣毋須是聯合國成員才能加入IMF，事實上科索沃也非聯合國一員，但已是IMF成員超過10年。她提到，推動台灣成為IMF成員，將為台灣加入其他國際金融機構鋪路。

眾議院國土安全委員會同日就應對中國對美國國家安全威脅舉行聽證會，眾議員對白宮暫停軍援烏克蘭表示憂慮，恐影響台灣對美承諾的觀感，牽動美國與盟友維持統一戰線抗華的能力。美國國家安全委員會前中國事務主任杜如松亦指，北京會把美國停止援助烏克蘭視為白宮未來將切斷對台援助的信號。