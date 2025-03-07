美哈直接對話惹以不滿　特朗普：為以色列好

美國政府周三（5日）首次與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯直接對話，令以色列不滿。總統特朗普周四（6日）為對話辯護，強調對話是為以色列利益。美國總統中東問題特使威特科夫同日警告，如果哈馬斯仍拒絕釋放人質，美國和以色列將對哈馬斯採取聯合行動，其言論呼應特朗普周三向哈馬斯發出的最後通牒。

特朗普說，與哈馬斯對話討論人質問題是幫助以色列，美國不會向哈馬斯支付贖金，並強調必須談判，目標是讓人質獲釋。特朗普談到周三與8名獲釋人質會面，各人憶述遭受惡劣待遇，想知能否繼續救出囚於加薩的人質，他於是在社交平台向哈馬斯發表最後通牒。他直言情況令人遺憾，必須有人採取比現時更粗暴的手段。

知情人士透露，美國未就與哈馬斯直接對話預先知會以色列，是因為之前試過知會以色列，卻導致對話取消。美國人質事務特使博納通過今次對話尋求哈馬斯釋放多名美籍以色列受傷人質及遺體，以色列在對話後才獲釋事件，感到不滿於是向傳媒洩露對話消息，洩密已導致談判停滯。以色列反對美國與哈馬斯直接對話，理由是擔心一旦所有美國人質獲釋，白宮可能會對達成更廣泛的停火及人質協議失去興趣。

威特科夫周四稱，美國希望透過外交解決加薩局勢，但如果對話不起作用，美國其他選項將對哈馬斯不利，強調哈馬斯仍有機會採取合理行動，並表明哈馬斯將不再治理加薩。他相信華府已設定哈馬斯釋放人質期限，但他不能談論，而他下周將訪問4個中東國家，希望哈馬斯在未來數天改變態度。哈馬斯發言人奧貝達（Abu Obeida）則警告，以色列任何軍事升級行為可能導致人質喪生。