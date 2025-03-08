澤連斯基下周一訪沙特　美烏代表商和約框架

烏克蘭總統澤連斯基周五（7日）公布，他將於下周一（10日）出訪沙特阿拉伯，並與沙特王儲穆罕默德．薩勒曼會面。其後，烏克蘭和美國將於下周二（11日）在沙特舉行高級別會談。這將是澤連斯基與美國總統特朗普上月28日在白宮公開爭論以來，美烏首場面對面高級別對話。

澤連斯基原定上月進行中東之行時訪問沙特，但因烏克蘭沒有獲邀參與美俄在利雅得的高級別會談，他押後行程。澤連斯基下周會見穆罕默德．薩勒曼後，烏方團隊將留在當地會見美國代表，討論潛在的俄烏和平協議框架，他則不參與對話。澤連斯基指，正如烏方告訴特朗普的那樣，烏克蘭正在努力並將全力以赴地為實現快速可靠的和平。他強調，議程很明確，就是盡快實現和平、盡可能實現可靠的安全，而烏克蘭致力於採取最具建設性的實現方式。他說：「今天一整天，特朗普的各級團隊都在進行迄今為止最密集的工作，我們進行了很多次電話溝通。」

另一邊廂，美國國務院周五公布，國務卿魯比奧與法國外長巴羅通電話，討論推動俄烏戰事結束。魯比奧強調特朗普決心透過談判達成公正、持久和平，美國會繼續與法國合作實現這目標。