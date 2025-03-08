華對加拿大菜籽油等徵100%關稅　水產及豬肉徵25%

加拿大政府去年10月先後宣布對進口中國電動車輛加徵100%關稅、進口中國鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅。中國政府周六（8日）公布對加拿大反歧視調查結果，決定自本月20日起對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅，水產品、豬肉加徵25%關稅。

中國商務部發言人指摘加方不顧中方多次反對和勸阻，未經調查便對從中國進口的相關電動車輛、鋼鐵和鋁等產品採取單邊限制措施，破壞中加經貿關係，中方對此強烈不滿，堅決反對。商務部去年9月26日正式就加拿大的對華相關限制措施發起反歧視調查，認定加方措施構成歧視性的限制，影響正常貿易秩序，損害中國企業正當合法權益。中方決定對從加拿大進口部分商品加徵關稅，敦促加方立即糾正錯誤做法，取消限制措施，消除不利影響。

中國國務院關稅稅則委員會批評，加方措施嚴重違反世界貿易組織規則，是典型保護主義做法，構成對中方歧視性的措施，嚴重損害中方合法權益。經國務院批准，對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅，對水產品、豬肉加徵25%關稅。中方敦促加方理性看待雙邊經貿合作，尊重客觀事實，遵守世界貿易組織規則，立即糾正錯誤做法。