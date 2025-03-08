美停援助後俄大規模空襲　烏首出動幻影2000迎擊

美國停止向烏克蘭提供情報支援後，俄羅斯於周四（6日）至周五（7日）對烏克蘭多地發動大規模空襲，烏軍首次出動由法國提供的幻影2000戰機迎擊。烏克蘭總統澤連斯基則再次呼籲實現空中和海上停火。

烏克蘭指，俄軍向烏克蘭發射67枚導彈和194架無人機，空襲敖德薩、波爾塔瓦、哈爾科夫和捷爾諾波爾的能源和民用基礎設施，是美國停止援助以來俄羅斯首次發動大規模聯合攻擊。烏克蘭空軍表示，成功擊落34枚導彈和100架無人機，並特別提到一個月前才抵達烏克蘭的法國戰機首次擊退了敵人的襲擊。

澤連斯基說，美製F16戰機和法國幻影2000參與了防禦行動，特別是幻影2000成功攔截了俄羅斯的巡航導彈。俄羅斯徹夜發射的所有導彈和無人機都是針對保障正常生活的基礎設施，目前正進行維修與復原工作。他重申烏克蘭準備好追尋和平之路，由開戰第一秒開始都是烏克蘭力求和平，任務是迫使俄羅斯停止戰爭，並說：「天空中的寂靜，禁止使用導彈、長程無人機和航空炸彈，以及海上的寂靜，這是正常航行的真正保證」。