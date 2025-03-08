傳馬斯克因炒人問題開會怒斥魯比奧　特朗普調停

美國傳媒周五（7日）引述知情人士報道，白宮周四（6日）召開的內閣會議充滿火藥味，領導政府效率部的富豪馬斯克先後與運輸部長達菲（Sean Duffy）和國務卿魯比奧因炒人問題起爭執，兩次均需總統特朗普介入調停收場。特朗普在會上安撫內閣部長和馬斯克，表明支持馬斯克的聯邦政府「瘦身」行動，但部長們會負責處理，馬斯克團隊只負責提供建議。

這場內閣會議在周三（5日）晚才突然安排召開，馬斯克更特意迎合特朗普穿上西裝和打領呔出席。馬斯克首先因聯邦航空局（FAA）問題而與達菲唇槍舌劍，達菲指目前有多宗飛機失事事件，而政府效率部要他解僱空中交通管制員，「我該怎麼辦？」。馬斯克反指這是「謊言」，達菲堅稱是直接從馬斯克團隊收到交裁員名單的要求，但他制止了，因此沒有「交人」。馬斯克則指，有根據多元化、公平和包容性計劃受僱的人是在機場控制塔工作。其後，特朗普介入告訴達菲必須聘請麻省理工學院的人擔任空管人員，他們必須是「天才」。

然後，馬斯克的矛頭指向坐在特朗普身旁的魯比奧，批評他沒有裁減國務院員工，「沒有解僱任何人」，也許他唯一解僱的是政府效率部一名員工。魯比奧十分憤怒，反指馬斯克沒有說實話，質問「透過買斷方式提前退休的1,500多名國務院官員又該怎麼辦呢？不算裁員嗎？」，是否為了再次解僱這些人而想讓他重新僱用他們。魯比奧闡述了重組國務院的詳細計劃，但馬斯克不以為然，諷刺魯比奧在電視上表現得很好，潛台詞其實是他不擅長其他方面。

知情者形容，特朗普當時坐在椅子上，雙臂交叉，彷彿正在觀看一場網球比賽。馬斯克和魯比奧爭論一段時間後，特朗普介入為魯比奧辯護，讚他做得很好，他有很多事情要處理，非常忙，總是在外訪、上電視，大家需要共同努力。美媒指，自從政府效率部對國務院轄下的國際開發署（USAID）「開刀」以來，魯比奧已私下不滿馬斯克數周，周四是二人的矛盾首次擺上枱面。

知情人士續指，馬斯克對魯比奧的憤怒似乎讓在場所有人都感到驚訝，馬斯克對達菲和魯比奧的尖刻回應阻止了其他內閣成員發表言論，其中許多人曾私下抱怨馬斯克團隊。