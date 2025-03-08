中美貿易戰升級　巴西有望填補農產品空缺

美國總統特朗普周二（4日）宣布對中國輸美商品加徵10%關稅，中國隨即採取反制措施，對總值210億美元（約1,638億港元）的美國農產品加徵10%到15%的關稅。英國傳媒周四（6日）引述分析指，作為全球最大的大豆、棉花、牛肉和雞肉出口國，巴西有望填補美國農產品空缺，出口更多農產品到中國。

中國目前是巴西肉類的主要買家，並將巴西作為大豆進口主要來源地。在特朗普首個任期，中國已從巴西進口更多大豆，而如今將加速這種趨勢，預計2024至2025年度巴西大豆產量將達到創紀錄的約1.7億公噸，出口量超過一億公噸，牛肉、家禽和豬肉產量和出口量預計也將刷新紀錄。部分巴西肉類生產商代表坦言，全球貿易轉變對當地很有利。

中國海關總署統計數據顯示，前年中巴雙邊貿易額為1815.3億美元（約1.4萬億港元），同比增長6.1%，中國已連續15年成為巴西第一大貿易夥伴，雙邊貿易額已連續6年突破千億美元。去年前4個月，中巴雙邊貿易額已達515億美元（約4,017億港元），其中巴西對華出口較去年同期成長8.8%，達327億美元（約2,550億港元）。