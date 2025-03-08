俄軍突破防線　幾乎全面包圍庫爾斯克烏軍

美國切斷對烏克蘭的軍事援助後，越境反攻俄羅斯庫爾斯克地區的烏軍戰況急轉直下，俄軍於周五（7日）突破烏軍一條防線，幾乎全面包圍近四分之三的烏軍兵力。有在當地作戰的烏軍直言士兵被圍困，基輔可能在兩周內撤兵。

烏軍在庫爾斯克的戰況於過去3天突變，俄軍周四（6日）已經推進到庫伊洛夫卡定居點附近，周五繼續打擊烏克蘭蘇梅州邊境地區的烏軍陣地，並利用無人機優勢對進出庫爾斯克的所有物體進行火力控制，試圖切斷烏軍補給。庫爾斯克的大部分烏軍已幾乎被完全包圍，他們透過一條陸地走廊與俄羅斯邊境附近的剩餘烏軍匯合，該走廊長約1公里，最窄處寬度不到500米，俄軍同步行動切斷走廊。

一名俄羅斯軍事博主指，俄軍已經突破包圍網內的蘇賈鎮以南，並深入4公里，實際上到達通往蘇賈的烏軍替代補給路線。另一名烏克蘭軍事分析家則指，烏軍在過去一、兩天已經改善了對蘇賈進攻陣地的防守，發動了又一輪反擊，是時候輪到烏軍攻擊俄軍後方和後勤。

烏克蘭總參謀部周五公布，烏軍過去一天在庫爾斯克地區擊退了29次俄軍襲擊，俄軍則發動了22次空襲。