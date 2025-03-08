傳美已促台增防務預算佔GDP5%　義務役延長到兩年

台灣前立委郭正亮周五（7日）披露，美國軍方已經向台灣正式表達意見，要求明年防務預算提高到本地生產總值（GDP）5％，且台灣義務役要從一年延長到兩年。

郭正亮在一檔網絡直播節目中披露上述消息，尚未得到台灣政府證實。台灣防務部門首長顧立雄上周五赴立法院備詢時表示，台美共同利益是以實力來嚇阻戰爭發生，籌獲的武器都是為了台海和平穩定，防務部門現在是遵照領導人賴清德作出的政策指示，依照防衞作戰的實際需要與台灣的財政裕度，盡量來達到以GDP佔比3%為目標，進行相關的戰備整備、作業維持以及自主研發採購。

美國國防部候任副部長柯伯吉周二（4日）出席參議院人事聽證會時強調，失去台灣將是美國的巨大災難，兩岸軍事平衡已急遽惡化，台灣應將心力集中於阻止入侵和突破封鎖，大幅增強防禦能力，將防務預算提高至GDP的10％。台媒周六（8日）引述軍事專家分析指，若以2025年GDP預估值26.5萬億元（新台幣，下同，約6.3萬億港元）計算，10％是2.6萬億元（約6,240萬億港元），這是不可能的目標。