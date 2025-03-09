法德意英支持　阿拉伯國家提出的加薩重建計劃

法國、德國、意大利和英國的外長上周六（8日）表示，他們支持阿拉伯國家提出的加薩重建計劃。這個計劃將投入530億美元（約4,100億港元）重建加薩，避免巴勒斯坦人離開加薩。另外，以色列總理內塔尼亞胡辦公室表示，接受美國邀請，將於周一（10日）派代表團前往卡塔爾多哈，參加停火談判。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯表示，有積極迹象表明停火第二階段談判即將啟動。

四國外長發表聯合聲明，指此計劃展示了重建加薩的現實道路，並承諾一旦實施將迅速、可持續地改善居住在加薩的巴勒斯坦人的災難性生活條件。由埃及起草的加薩重建計劃，本月4日獲得阿拉伯國家領導人的支持並且通過，但遭到美國總統特朗普的反對。

阿拉伯國家緊急首腦峰會3月4日在開羅舉行，當天通過埃及提出的加薩重建計劃。阿拉伯國家同意設立獨立委員會暫管加薩，以確保巴勒斯坦人可以留在當地。重建計劃將探討如何重新開發加薩地帶，涵蓋住宅、商業港口、海灘酒店和機場等多個項目。阿拉伯國家也呼籲聯合國安理會在加薩地帶和約旦河西岸部署維和部隊。

不過，以色列和美國對此提出批評。以色列指這個計劃的構想過時，並且批評有關計劃未能消除哈馬斯的控制。