俄重奪庫爾斯克3條村　1萬烏軍擬撤退避全面包圍

越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的約1萬名烏軍陷入被俄軍全面包圍危機，俄羅斯國防部上周六（8日）公布解放了烏軍控制區最北端的3個村落。英媒引述烏克蘭士兵指，烏軍擔心部隊被全面圍困，正考慮撤出庫爾斯克避免進一步損失。

俄國防部指，俄軍奪取的村落位於庫爾斯克州烏克蘭控制區的最北端，而且是烏軍主要據點馬拉亞洛克尼亞村的西側，並只相隔一條河。烏軍過去一日在庫爾斯克損失超過180名士兵，10多架裝甲車輛，以及多門火炮、無人機指揮中心和一個彈藥庫。此外，一名烏軍士兵投降。

報道指，過去幾天來，烏軍在庫爾斯克的戰況迅速惡化，俄軍上周五（7日）推進到烏克蘭控制區的最大定居點蘇賈鎮，並從北部越境進入烏克蘭蘇梅州。烏軍面臨後勤問題，目前只能依賴連接蘇梅州到蘇賈鎮的一條主要跨境公路，俄軍連日不斷以無人機和炮火攻擊公路，試圖奪取控制權。有指蘇賈附近的所有橋樑均已摧毀，道路基礎設施嚴重受損，阻礙烏軍補給能力。目前，烏克蘭精銳部隊仍然活躍於庫爾斯克，包括第95空中突擊旅、第115機械化旅和第8獨立特種兵團。