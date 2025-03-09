安全部隊與阿薩德餘黨連日激戰　逾千人死

敍利亞過渡政府軍與支持巴沙爾．阿薩德政權的殘餘武裝力量上周四（6日）開始在地中海沿岸的拉塔基亞省爆發衝突，交戰持續蔓延到逾20個地方，截至周日（9日）造成逾1,000人死亡。今次是巴沙爾．阿薩德政權去年12月倒台後，敍利亞爆發的最嚴重武裝衝突。

事緣過渡政府軍上周四試圖在拉塔基亞省賈伯萊逮捕一名通緝犯，期間遭到親阿薩德武裝分子伏擊，引發全面戰鬥。拉塔基亞省賈伯萊是親阿薩德的阿拉維派武裝分子大本營，安全部隊當地發動清剿，其後波及鄰近的霍姆斯省與塔爾圖斯省，出現大規模殺戮、搶劫和焚燒房屋的情況，有指大批武裝分子被處決。

敍利亞人權觀察組織稱，截至周日造成的死者包括745名平民、125名安全部隊成員和 148名阿拉維派武裝分子。過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）上周五（7日）敦促武裝分子棄械投降，指摘他們攻擊了所有敘利亞人，犯下不可饒恕的錯誤，「反擊已經來臨，你們無法抵擋。放下武器投降，以免為時已晚。他揚言會繼續努力確保武器只掌握在國家手中，不會再有未受管制的武器。

一名國防部消息人士上周六（8日）表示，所有通往沿海的道路均已封鎖，以制止違法行為及恢復平靜，安全部隊已部署到沿海城市。另有知情者指，政府已設立緊急委員會，會把所有不服從軍事指揮部命令的人移交軍事法庭。

有沿海地區的居民稱，自上周四以來數千名阿拉維派人士和基督教徒因擔心生命安全而逃離家園。數百人前往位於拉塔基亞赫梅米姆的俄羅斯軍事基地尋求庇護，大部分人是婦女、兒童和老人。