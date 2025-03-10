【東方日報世界視線】歐盟謀戰略自主　隨時陷債務危機

為了應對特朗普政府隨時放棄保衞歐洲，歐盟領導人日前在比利時布魯塞爾舉行特別峰會，不過，為了避免觸怒美國總統特朗普，只稱峰會的目標是要令歐洲防衞可以減少依賴，隻字不提美國。而為了達到這個目標，峰會同意歐盟委員會主席萊恩提出的「重新武裝歐洲」計劃，調動近8,000億歐元以打造一個安全且有彈性的歐洲，將繼續與北約夥伴密切合作。

萊恩建議歐盟各國應締造更多資金及借貸，放寬債務限制，以鼓勵各成員國可以增加國防開支；同時建議歐洲投資銀行為此修改借貸條例，可支持投資或借貸給軍工企業。德國方面更計劃短期內修憲，聯邦議院的基督教聯盟黨及社會民主黨，將拉攏綠黨支持以達三分之二票數通過，增加政府的軍費開支。

不過，在援助烏克蘭問題上，峰會無法達成共識，因為匈牙利表示反對，但其餘26個成員國一致認為應繼續援烏，並最終促成持久和平。相信在無法說服匈牙利支持下，只有盡可能建立26國志願者聯盟。

事實上，「重新武裝歐洲」計劃面臨許多困難，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的研究顯示，歐洲軍備嚴重碎片化，例如各國有29種不同驅逐艦、17種主戰坦克、20種戰機，對比美國分別只有4種、1種及6種。更大的問題是，逾七成武器是在歐洲以外生產，約六成來自美國。要達到戰略自主，就要協同歐洲各國的武器研發、生產、採購及使用，特別是新型戰機、衞星偵察及通訊這些弱項；改變倚賴星鏈、受美國控制使用的高機動火箭系統及F35戰機，如今連F16戰機的武器使用也要美國同意，若美國派軍隊佔領格陵蘭，歐盟軍隊就無法使用美國武器對抗。

另一個極脆弱的環節，是波蘭及波羅的海三國的軍備極依賴美國，最近更引入大量南韓武器，要向歐洲模式轉型難度很大，常規戰爭也要由美國領導統籌，轉為由歐洲承擔。至於法國延伸自家的核保護傘以取代美國，這需要各盟國分擔巨大的成本。

拿8,000億歐元構築美好「戰略自主」願景，最大的隱憂是歐盟隨時會深陷債務危機。大幅增加軍工生產雖然可以增加就業，但經濟理論就證明，由於武器並非可售賣的商品，結果是投資難以獲利，花費巨額資金只會導致高通脹，而老舊的武器亦要花錢拆解棄置處理，環境及百姓都會受影響。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻