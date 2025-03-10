涉性侵美國隊乒乓球員遭禁賽10年　前國手徐克批顛倒事實

國際乒聯上周四（6日）發布裁決文件，指控中國乒乓球教練兼前國手徐克涉性侵美國女隊員，違反了國際乒聯的反騷擾政策，對他處以禁賽10年的處罰。徐克周日（9日）發聲明回應指，相關裁決嚴重顛倒事實。

國際乒聯在公告指出，事發於2021年1月1日凌晨，當時徐克在四川成都的國際訓練營中邀請4名球員到其房間喝酒慶祝新年，一名美國隊女隊員回到自己房間後，徐克通過微信獲取她的房間號，並在未經允許下強行進入其房間實施性侵，具體行為包括在女方明確拒絕後，仍擁抱並將手伸入她的褲子中。國際乒聯的調查基於受害者的陳述以及雙方聊天紀錄，又指調查期間未發現徐克提供的有效證據來反駁指控。

徐克反駁指，該場跨年活動聚會期間，其他人陸續離開，叫美國隊員一起離開，美國隊員表示想再待一會，主動提出希望他擔任教練並詢問薪資問題，又諮詢個人情感問題，均被他婉拒。對方隨後在語音電話中說就住在他斜對面10米內的房間，邀請繼續探討，他敲門進入，停留不到一分鐘。徐克出生於1991年，退役後轉型為乒乓球教練，曾受聘於南韓私人俱樂部，2022年與南韓華裔乒乓球運動員田志希結婚。