華留學生搶讀日本藝校　冀獲永久居留權

日本政府於2017年放寬永久居留資格申請條件，將「高技能外國人才」申請永久居留權所需居住年限，從5年縮短至1至3年，藉此吸引更多外國人才。日媒周日（9日）報道，當地主要藝術院校的中國留學生人數正大幅上升，已佔日本藝術類院校國際學生總數約70%。

日本對「高技能外國人才」的評估標準，對於畢業於日本大學的外國人而言並不嚴格，評估制度採積分制，考量學歷、工作年資、年收入、年齡及日語能力等因素，累積70分即可被認定為「高技能外國人才」，若達80分以上，申請人在日本居住一年後即可取得永久居留權。由於日本大力發展動漫和設計等流行文化產業，專門放寬相關工作簽證的獲取條件，令許多中國學生趨之若鶩，認為就讀相關專業是獲取日本永久居留權捷徑之一。

數據顯示，東京藝術大學、武藏野美術大學、多摩美術大學等知名藝術大學，中國學生人數上升趨勢明顯，其中東京藝術大學有245人、武藏野美術大學462人、多摩美術大學448人。教育行業人士透露，相比學生本人，中國家長對安排孩子前往日本學習藝術的熱情更高，這一趨勢背後原因在於如果孩子從日本藝術大學畢業，並符合高技能外國人才資格，那麼父母未來也可能藉此獲得永久居留權。