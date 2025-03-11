【東方日報世界視線】中東局勢趨嚴峻　華府急處理以伊

據報道，以色列總理內塔尼亞胡日前下令以軍停止運送水、食物及醫療用品到加薩，以「防止被盜」。這明顯是一種戰爭罪行，亦反映內塔尼亞胡已成為以色列極右猶太復國主義集團的推手，對以巴停火議和進程極為不利。

以色列政府如今計劃進一步徵召後備軍，全面清走加薩及約旦河西岸的巴勒斯坦人，以擴大土地控制。另一方面，由於以軍幾乎全面佔領了戈蘭高地，控制了該地區重要的水源及河流，已經引起敍利亞新政府的嚴重關注，並已派兵前往集結，與以軍對峙，如今就看土耳其政府的立場，是否會和大馬士革合作，與以軍在戈蘭高地抗爭。

有軍政專家批評，美國總統特朗普針對烏克蘭與中東局勢，是有南轅北轍的矛盾。特朗普意識到俄羅斯在烏東已經勝券在握，華府為了避免繼續援烏令戰事升級，引發核戰危機，因而與普京政府開展和談。

但另一方面，特朗普似乎仍未覺察到以色列在中東瘋狂擴充領土的危險，不僅以色列軍隊耗損嚴重及非常勞累，無力再次入侵加薩及攻擊西岸以清剿巴方軍事力量，更令以色列周邊的阿拉伯國家忍無可忍，隨時引發埃及、約旦、黎巴嫩加真主黨、敍利亞新政府、伊拉克、也門叛軍青年運動、土耳其等的聯合軍事介入抗爭；加上沙特、其他阿拉伯石油國及伊朗的背後經濟支持，還有俄羅斯及中國向以色列施壓不能使用核武，以色列隨時面臨滅國危機。特朗普若不顧一切繼續支持以色列，就只能派美軍全面支援以軍，代價及後果都會非常嚴重。

華府目前更迫在眉睫的，是如何處理好伊朗核問題，特朗普日前表示希望與伊朗談判達成核協議，他已去信伊朗最高精神領袖哈梅內伊，促請對方同意談判，否則隨時兵戎相見。不過，伊朗政府一直表示不會對威脅就範，而且伊朗不是伊拉克，伊朗國土山陵起伏，人口近9,000萬，美國連佔領伊拉克及阿富汗都弄致焦頭爛額，入侵伊朗根本不可能有勝算，甚至狂轟濫炸亦難以摧毀伊朗所有核設施。

事實上，伊朗政府亦不想與美國就核問題進行談判，因為正正是特朗普於2018年5月撕毀伊核協議，如何能保證他不會再出爾反爾？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻