魯比奧欲知烏讓步程度　如局部停火有助結束戰事

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基上月28日在白宮公開鬧翻後，兩國高級別代表周二（11日）將於沙特阿拉伯會談，料會簽署礦產協議。美國國務卿魯比奧周一（10日）抵達沙特阿拉伯西海岸的中心城市吉達準備參加會談，但強調礦產協議不是今次重點，美方希望知道烏方願為與俄停戰作甚麼讓步。烏官員透露，烏方將在會上提議先與俄達成空中和海上停火。

魯比奧與美國國家安全顧問沃爾茲一起參加與烏克蘭官員的會談，但預計同時訪問當地的澤連斯基不會參與其中，而魯比奧亦將與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼舉行會談。魯比奧周一表示，據報烏方將提出局部停火，認為有望結束戰事，因有關做法正是所需的讓步，但最重要是明確尋求和平協議，烏方必須準備好作出艱難決定，如放棄被佔領的領土，跟俄羅斯一樣。他承認，烏克蘭遭受巨大苦難後很難談論讓步，其願採取的舉措可能與俄方不一致，不會對烏方必須做的事設定任何條件，但需弄清楚烏方可作甚麼讓步，在關起門的房間內才能找到答案。

魯比奧又指，今次會談不會過於詳細，「不會坐在房內在地圖上畫線」，美方目的是大致了解雙方需要和立場，以評估他們之間的真正距離。他指出，周二的會談結果將是美方會否解除暫停對烏軍事援助和情報共享的關鍵。匿名烏克蘭官員向媒體透露，他們確實有一個關於空中和海上停火的提議，因為這些停火選項易於實施和監測，可以由此開始。烏方希望此提議能促使美國恢復軍事援助和情報共享，另有官員指短期內，烏方將優先考慮與美國建立關係。