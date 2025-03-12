要求華供應商降價　沃爾瑪遭中國商務部約談

美國零售商沃爾瑪早前傳出要求中國供應商大幅降價，以轉嫁總統特朗普對華關稅成本。中國官媒周三（12日）引述知情人士指，針對近期沃爾瑪可能要求中國供應商降價的行為，商務部等有關部門周二（11日）已約談沃爾瑪，了解有關情況。

美媒此前報道，沃爾瑪要求一些中國供應商大幅降價，企圖將美國政府新一輪對華關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。中國製造業從業者在相關新聞的評論區提到，中國企業沒有為美國關稅降價的空間。相關供應商對沃爾瑪此舉表示不滿，中國網民亦強烈反對，多方呼籲政府部門盡快採取行動。如情況屬實，沃爾瑪要求中國供應商承擔全部關稅不合理，對公平競爭和對外貿易秩序造成干擾。

中國政法大學國際法學院教授史曉麗指出，沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，可能違反商業合約，會擾亂正常的市場交易秩序。內媒認為，這次約談對沃爾瑪釋放了明確信號，包括其單方面要求華企降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企業和美國消費者的利益；美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應攜手共同應對；如沃爾瑪執意如此，那將來就不只是約談。報道提到，沃爾瑪全球採購的商品中約60%來自中國，本身離不開中國的供應商，也離不開中國的購買力。