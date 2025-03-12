華漁船涉入專屬經濟區非法捕撈　阿根廷海軍加強打擊

美媒周一（10日）報道，阿根廷軍方今年1月派出一架P3C反潛巡邏機、一架C12多用途偵察機及兩艘護衞艦，執行監控外國漁船任務，發現專屬經濟區外有多達380艘漁船，很多來自亞洲，甚至有中國漁船侵入專屬經濟區非法捕撈，軍方正加強打擊。

美媒分析全球漁業觀測站的公開資訊，辨識出上月底有198艘漁船在該區活動，當中逾八成掛中國旗，近10%掛西班牙旗，當中7艘中國船正被美國制裁。這些漁船從北到南延綿約241公里，很多會在夜間打燈以誘捕魷魚，燈光之強從外太空都可看見。分析又顯示，被辨識出的中國漁船比其他船更常關掉船舶自動識別系統（AIS），避開公開追蹤，過去一年約500宗漁船關閉AIS案例，中國船隻佔逾九成。

阿根廷軍方認為，懸掛中國旗幟的漁船可能在阿根廷水域內或周邊從事有害捕撈活動。在阿根廷專屬經濟區邊界捕撈的漁船數量，從2010年的400艘增至約550艘。阿根廷魷釣漁船船主協會指出，獲准在專屬經濟區捕撈的阿根廷漁船僅70至75艘，如此失衡傷害了當地漁民。中國外交部回應美媒則指，中國嚴守公海與沿海國家專屬經濟區的捕撈規定，絕不容忍並嚴厲打擊非法捕撈。