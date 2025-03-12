荷蘭政客涉藏言論　中方促停止為反華分裂站台

中國駐荷蘭使館周二（11日）駁斥個別荷蘭政客涉藏錯誤言行，敦促荷方認清「藏獨」分子反華分裂本質，停止以任何方式為「藏獨」勢力反華分裂活動站台背書。

近日，個別荷蘭政客為「藏獨」分子在荷蘭反華分裂活動站台並發表錯誤言論。中國駐荷蘭使館發言人表示，西藏自古以來就是中國不可分割的一部分，藏族人民是中華民族大家庭的成員，早已為歷史所決定、為人民所擁護、為世界所公認，任何時候都不會改變，也不能改變。發言人指出，西藏和平解放74年來，經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字自由在內的各項權利和自由得到充分保障。

發言人強調，中國政府在涉藏問題上的立場是一貫的、明確的。西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉。涉藏問題不是民族和宗教問題，也不是人權問題，而是事關中國主權和領土完整的重大問題。發言人敦促荷方充分認清涉藏問題的重要性和敏感性，切實尊重中方核心利益，認清「藏獨」分子反華分裂本質，停止以任何方式為「藏獨」勢力反華分裂活動站台背書。