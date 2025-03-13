普京首訪庫爾斯克命盡快全面解放　擬建邊境安全區

俄軍上周對被烏軍越境反攻的庫爾斯克州展開大規模全線進攻，快速收復多處失地。俄羅斯總統普京周三（12日）到庫爾斯克視察，是烏軍去年8月反攻以來首次，他聽取了俄羅斯總參謀長格拉西莫夫的戰事報告，目前在庫爾斯克的烏軍部隊已被包圍並孤立，俄軍正按計劃殲滅他們。普京要求俄軍盡快從烏軍手上徹底解放庫爾斯克，並需要考慮未來及在邊境建立安全區。

普京身穿綠色迷彩軍服到庫爾斯克集團軍的一個指揮中心，聽取格拉西莫夫的匯報。格拉西莫夫指，俄軍在庫爾斯克邊境地區已解放了超過1,100平方公里的領土，烏軍累計損失超過6.7萬人。過去5天內，俄軍解放了24處居民點和259平方公里的區域，在某些方向的俄軍已越境進入烏克蘭蘇梅州。格拉西莫夫續指，基輔希望在庫爾斯克州建立一個進攻基地，用局勢作為交易籌碼，但計劃失敗，烏軍在俄軍解放小洛克尼亞村時遭受重大損失，俄軍透過管道進入蘇賈市的行動讓烏軍感到意外，烏克蘭士兵看到形勢無望，積極投降，共有430人被俘。

普京指示俄軍要繼續解放庫爾斯克，任務是在最短時間內抵達國境線，近期的任務是徹底擊潰盤踞在庫爾斯克州的敵人，完全解放該地區，並應考慮沿國家邊界建立安全區。他把在庫爾斯克對抗俄軍的人定性為恐怖分子，所有被俘敵人應視為恐怖分子對待，同時提醒外國傭兵不受《日內瓦公約》第三公約對戰俘待遇的保障。他又指，要人道對待所有被俘的人，非常希望俄軍能完成各項戰鬥任務，早日解放整個庫爾斯克地區。