傳普京未必接受停火　拖延談判確保獲最有利條件

烏克蘭戰事是否臨時停火取決於俄羅斯的取態，有俄羅斯知情人士周三（12日）指總統普京不太可能接受美國提出的與烏克蘭停火30天的建議，任何協議必須考慮到戰場進展，並解決俄方的擔憂。普京很可能會故意拖延停火談判時間，以確保莫斯科獲得最有利的條件。

知情人士指，雖然普京最終可能會同意與烏克蘭的停火條款，但他希望事先確保自己提出的條件能獲採納。美烏達成的共識讓普京陷入兩難，俄羅斯未與美國官員討論烏克蘭代表團協議具體細節，但克里姆林宮認為這個框架不可接受，可能會把美國停止向烏克蘭供應武器作為停火條件。俄羅斯需要獲得某種保證，普京很難同意目前形式的協議。若停火協議沒有相應保障，俄羅斯的地位可能會迅速削弱，屆時西方可能會把戰爭未能結束的責任歸咎於俄方。

其他知情者說，從莫斯科的角度來看，停火提議像是一個陷阱，如果沒有具體的承諾或保證，普京很難暫停戰爭，加上美國恢復對烏克蘭的軍事援助和情報共享，似乎是用停火提議作掩飾。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方正在等待美方通報美烏會談細節，不排除美俄總統通電話的可能。他又稱，如有必要，雙方將很快舉行會談。